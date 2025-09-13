El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

Hoy, 13 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 21 grados hasta las 05:00 horas, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A partir de las 09:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 24 grados a las 10:00 horas y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 12 km/h durante las primeras horas del día. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% a las 00:00 horas y descendiendo hasta un 29% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, especialmente durante la tarde. A pesar de las altas temperaturas, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. Las temperaturas comenzarán a descender a partir de las 18:00 horas, alcanzando los 34 grados a las 19:00 horas y bajando a 30 grados a las 20:00 horas. La puesta de sol está prevista para las 20:34 horas, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de calor y sol.

En resumen, se anticipa un día cálido y mayormente soleado en Las Cabezas de San Juan, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado y protegido del sol durante las horas más calurosas.

