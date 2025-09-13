El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Bormujos se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 27 grados , descendiendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 35 grados, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegido del sol.

El cielo estará predominantemente poco nuboso durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Esta combinación de sol y nubes permitirá disfrutar de un día luminoso, aunque las nubes altas podrían ofrecer un ligero alivio del calor en ciertos momentos.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que oscile entre el 19% y el 63%, siendo más alta en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a medida que la temperatura aumenta. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas centrales del día, por lo que es aconsejable evitar la exposición directa al sol en las horas más calurosas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. La combinación de un cielo poco nuboso y un viento moderado hará que la jornada sea placentera, aunque se aconseja tomar precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.