El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con la aparición de nubes altas a partir de la tarde.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en torno a los 27 grados a las 00:00 y descendiendo gradualmente a 24 grados a las 03:00. A medida que el día avanza, las temperaturas irán disminuyendo, alcanzando un máximo de 36 grados a las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche. Se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 28 grados a las 23:00, lo que sugiere un final de jornada cálido.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% a la medianoche y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 49% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. Sin embargo, la combinación de temperaturas y humedad no debería resultar incómoda para los habitantes de Bailén.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 32 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que se acerque la noche, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Bailén pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente relajarse en el exterior.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.