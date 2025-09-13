El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones en ningún momento. La probabilidad de lluvia es nula, lo que garantiza un día seco y soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas agradables de 26 grados, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y 24 grados a las 02:00. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y llegando a un máximo de 32 grados a las 17:00. Durante la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan cálidas, descendiendo gradualmente hacia la noche, con 29 grados a las 21:00 y 26 grados a las 23:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% a la medianoche y aumentando lentamente hasta alcanzar un 48% a las 09:00. A medida que las temperaturas suban, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 30% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor, especialmente en las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a lo largo de la jornada, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque también se recomienda tener precaución ante posibles ráfagas más fuertes.

En resumen, Baeza disfrutará de un día cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de la ciudad. Sin embargo, se aconseja a los ciudadanos que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.