El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:57. A medida que avance el día, se espera que el cielo se torne poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, aunque las nubes altas comenzarán a hacer su aparición a partir de la mañana.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en torno a los 26 grados a las 00:00 y descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas más cálidas de la tarde, entre las 15:00 y las 16:00. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a 28 grados hacia las 23:00, proporcionando un ambiente cálido pero cómodo.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 28% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 42% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las altas temperaturas, puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera variable a lo largo del día. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste a una velocidad de 8 km/h, que disminuirán a 4 km/h en las horas siguientes. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Baena pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se caracteriza por un ambiente cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.