El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura ha comenzado en torno a los 27 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día. A lo largo de la jornada, se espera que las temperaturas oscilen entre los 22 y 34 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que variará entre el 45% y el 61%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mañana, con algunas nubes altas que comenzarán a aparecer a partir de la tarde. A pesar de la presencia de estas nubes, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto significa que los habitantes y visitantes de Ayamonte podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y ayudará a mitigar el calor, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, es recomendable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de rachas más fuertes.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 30 grados hacia las 19:00 horas. La puesta de sol está prevista para las 20:40, momento en el que el cielo se tornará más despejado, ofreciendo un espectáculo visual para quienes se encuentren en la costa o en espacios abiertos.

En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. No se prevén lluvias, lo que permitirá que tanto residentes como turistas aprovechen al máximo las actividades que ofrece esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.