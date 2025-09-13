El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que el cielo se cubra de nubes altas, aunque sin riesgo de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 36 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados. Las temperaturas comenzarán en un agradable 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta los 19 grados en la tarde, lo que sugiere que la jornada será calurosa, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Comenzará en un 29% a medianoche, aumentando ligeramente a lo largo del día hasta alcanzar un 59% en la tarde. Esto podría hacer que el calor se sienta más intenso, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 7 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, con velocidades de 6 a 7 km/h, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 20:27, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día largo y soleado. La combinación de cielos despejados y temperaturas elevadas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

En resumen, Andújar experimentará un día caluroso y mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento que, aunque moderado, ofrecerá algo de frescura. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.