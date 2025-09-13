El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Almonte se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con pocas nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas comenzarán en torno a los 28 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 27 grados a la 01:00 y alcanzando los 25 grados a las 03:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a los 23 grados a las 04:00 y estabilizándose en torno a los 22 grados entre las 05:00 y las 06:00.

A partir de las 07:00, la temperatura comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando los 21 grados, y se espera que durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 16:00, se registren máximas de hasta 36 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un incremento en la humedad relativa, que oscilará entre el 36% en las primeras horas y alcanzará un 60% hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más intensa debido a la combinación de calor y humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte y noroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, el viento alcanzará velocidades de hasta 12 km/h, aumentando a 16 km/h a la 01:00. Durante la tarde, se anticipa que el viento soplará con mayor fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h entre las 19:00 y las 20:00, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Almonte podrán disfrutar de un día sin interrupciones por lluvias, ideal para actividades al aire libre. El sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 20:36, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados, y un viento moderado que aportará algo de alivio en las horas más cálidas. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.