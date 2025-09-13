El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales. La temperatura actual ronda los 27 grados , descendiendo ligeramente a 26 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantiene en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y disminuyendo a un 24% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad relativamente baja permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Aljaraque pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, ideal para actividades familiares, paseos o deportes al aire libre. La ausencia de lluvia también es un alivio para aquellos que han estado lidiando con el tiempo variable de las últimas semanas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 20:38, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.