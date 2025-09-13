El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, La Algaba se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado y poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento en la temperatura puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de La Algaba que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 38% por la mañana y descendiendo a un 20% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación térmica más cálida.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos suaves de 4 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 12 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante el calor, pero es importante mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico.

A lo largo de la tarde, el cielo se cubrirá con nubes altas, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque no se espera que estas nubes traigan consigo lluvias. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy se presenta como una jornada cálida y mayormente despejada, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde. Sin lluvias a la vista y con un viento moderado, los residentes podrán disfrutar de un día agradable, aunque se aconseja tomar precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.