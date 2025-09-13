El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 22°C y 21°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que descenderán ligeramente hasta alcanzar los 19°C hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en torno al 42%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día, lo que permitirá a los habitantes de Alcalá la Real disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, las nubes altas comenzarán a aparecer, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones climáticas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con valores que podrían llegar hasta los 31°C. La humedad relativa comenzará a descender, alcanzando un 21% hacia las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h, lo que proporcionará un alivio ante el calor de la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20°C hacia las 20:00. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para los residentes. El ocaso se producirá a las 20:26, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas cálidas y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.