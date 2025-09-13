El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 13 de septiembre

El día de hoy, 13 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Alcalá de Guadaíra, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada y hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:03. Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 21 y 26 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 50% y aumentará ligeramente a medida que avance la jornada.

A medida que el día progrese, se anticipa que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 35 grados . La sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la combinación de la temperatura y la humedad, que se situará en torno al 26% en las horas más cálidas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones ante el calor, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 20 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas más fuertes en momentos puntuales. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se espera un incremento en la nubosidad hacia la noche, con la aparición de nubes altas que no traerán precipitaciones.

En cuanto a la probabilidad de lluvia, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá necesidad de preocuparse por el paraguas. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos familiares, siempre y cuando se tomen las debidas precauciones ante el calor.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores más frescos alrededor de los 20 grados . La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. El ocaso se producirá a las 20:34, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado en Alcalá de Guadaíra. En resumen, se prevé un día agradable, ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo que se mantendrá estable y sin lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-12T21:02:12.