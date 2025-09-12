El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 12 de septiembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 36 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, permitiendo que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el día sea más llevadero para los que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, por la tarde, el viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que el termómetro marque alrededor de 21 grados a las 21:00 horas, lo que hará que la velada sea agradable para disfrutar de actividades al aire libre. El ocaso se producirá a las 20:35, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer.

En resumen, este 12 de septiembre será un día perfecto para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo las condiciones meteorológicas favorables para realizar diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.