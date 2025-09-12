El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Utrera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado y cálido. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 25 grados a la 01:00 y alcanzando los 24 grados a las 02:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen su descenso, llegando a los 21 grados a las 06:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 08:00.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, contribuyendo a un aumento gradual de la temperatura. A las 09:00, se prevé que la temperatura alcance los 23 grados, y a las 10:00, subirá a 26 grados. A medida que el día avance, se espera un aumento significativo en las temperaturas, alcanzando un máximo de 37 grados a las 17:00. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 56% y el 74% durante las primeras horas del día, disminuyendo a niveles más cómodos hacia la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 17 km/h desde el sur hacia el final de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor intenso.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de un día soleado sin interrupciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 22:00. El cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. En resumen, Utrera vivirá un día cálido y soleado, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.