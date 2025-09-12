El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 36% y aumentando gradualmente hasta un 52% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 34 grados a las 5 de la tarde. Sin embargo, la brisa suave que se espera durante el día ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor refrescante en medio del calor. Esta combinación de viento y temperaturas cálidas hará que el tiempo sea propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 27 grados hacia las 8 de la tarde. La puesta de sol está programada para las 20:26, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 20 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable al aire libre.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.