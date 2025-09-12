El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando los 24 grados entre las 02:00 y las 04:00, antes de descender a 23 grados a las 05:00 y 06:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 64% a las 08:00. Esto podría generar una sensación de frescura en las primeras horas del día, pero a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 29 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 36 grados a las 17:00. Por la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 35 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h a las 09:00 y alcanzando picos de hasta 26 km/h por la tarde. Esta brisa del norte ayudará a mitigar un poco el calor, aunque no será suficiente para evitar que se sienta el calor intenso de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, ya sea para pasear, hacer deporte o disfrutar de un picnic en uno de los parques de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 32 grados a las 21:00 y bajando a 28 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 20:36. En resumen, un día perfecto para disfrutar de Tomares, con clima cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.