El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en San Juan de Aznalfarache según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado hasta la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 36 grados .
La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 36 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 34% por la mañana, irá disminuyendo a medida que la temperatura aumente, alcanzando un 19% hacia el final de la tarde. Esta combinación de calor y baja humedad podría generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones del viento, ya que en algunas áreas podría sentirse más fuerte.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que garantiza un día seco y soleado. Esto es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a mostrar un poco de nubosidad, pero sin afectar la claridad del ambiente. La temperatura comenzará a descender, alcanzando unos agradables 30 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:36, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar.
En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
