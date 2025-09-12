El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

La jornada del 12 de septiembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La ausencia de precipitaciones es un aspecto destacado de la jornada, ya que se prevé que no haya lluvias en ningún momento del día. Esto se traduce en un ambiente propicio para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 32% y el 69% a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un 32% de humedad, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 69% en la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura alcance su pico máximo de 37 grados a las 5 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección sureste, con velocidades de alrededor de 1 a 8 km/h. Sin embargo, a medida que avance el día, el viento cambiará a dirección suroeste, alcanzando velocidades de hasta 26 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio del calor, especialmente en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la claridad del día. La puesta de sol se producirá a las 20:36, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, el 12 de septiembre de 2025 será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en La Rinconada, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. La combinación de un tiempo soleado y una brisa moderada hará que la jornada sea placentera para todos los rinconeros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.