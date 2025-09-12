El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que la jornada sea más llevadera para los que se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Durante la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 29 km/h. Este viento, aunque moderado, proporcionará un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:31, brindando una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza del cielo al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 27 grados hacia las 23:00. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea propicia para salir y disfrutar de la vida nocturna de Puente Genil.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y un viento moderado que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.