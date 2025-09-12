El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Priego de Córdoba. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos despejados durante la mayor parte del día, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, alcanzando los 23 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 19 grados hacia las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a la hora del almuerzo y llegando a un máximo de 33 grados en la tarde. Es recomendable que los habitantes de Priego de Córdoba se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede ser más intenso en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.