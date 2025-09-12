El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente a 21 grados a la 01:00 y 20 grados a las 02:00. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día avanza, el cielo permanecerá despejado, lo que permitirá que las temperaturas alcancen su punto máximo en las horas centrales del día. Se prevé que la temperatura llegue a los 31 grados a las 14:00 horas, alcanzando un pico de 32 grados a las 15:00 y 16:00 horas. La sensación térmica será cálida, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y usar protección solar si planean estar al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia la tarde. Esta brisa moderada ayudará a mitigar un poco el calor, aunque no se prevén rachas fuertes que puedan causar molestias. La dirección del viento cambiará a este en las horas de la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

La puesta de sol se producirá a las 20:32 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se caracterizará por su cielo despejado y condiciones agradables. La noche se presentará con temperaturas más frescas, descendiendo a 24 grados hacia las 23:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila y placentera. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de Pozoblanco y sus alrededores, aprovechando el buen tiempo y la ausencia de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.