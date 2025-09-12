El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro irá en aumento, alcanzando un máximo de 37 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 34% y el 66%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente en las horas más calurosas del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h, predominando de dirección sureste y este. Esta brisa ligera será un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, no se prevén rachas fuertes que puedan causar incomodidades.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier periodo del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 10 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 20:33. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un ambiente cálido y seco. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más intensas del día, y que aprovechen la claridad del cielo para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.