El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, especialmente en las horas centrales, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 37 grados en la tarde, lo que podría hacer que el calor se sienta intenso.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo hasta un 17% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad. Sin embargo, es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana y se intensificará hacia la tarde, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una reunión familiar o simplemente disfrutar del buen tiempo en la terraza.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable. La temperatura mínima se espera que ronde los 25 grados , lo que permitirá disfrutar de una velada placentera al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada de calor intenso, cielos despejados y vientos moderados, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño comience a hacer su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.