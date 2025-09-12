El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Osuna se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 27 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 36 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 42% por la mañana y descendiendo a un 19% en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más tolerable para quienes se encuentren en la calle. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Las ráfagas más fuertes podrían alcanzar hasta 30 km/h en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento también podría traer consigo algunas nubes altas, aunque no se anticipa que generen precipitaciones.

La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad a lo largo de todo el día. Esto significa que no se esperan sorpresas en forma de tormentas o chubascos, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será buena, lo que favorecerá las actividades recreativas y el turismo en la zona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 34 grados a las 18:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:32, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por el centro de Osuna. En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del tiempo cálido y soleado que caracteriza a esta época del año en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.