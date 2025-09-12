El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 36 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 45%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa que soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, proporcionará un alivio en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Morón pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un día en familia.

En cuanto a la tarde-noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:33. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 29 grados hacia las 9 de la noche, y continuarán bajando hasta llegar a los 22 grados en las primeras horas de la madrugada.

Es importante recordar que, aunque el día será mayormente soleado, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas. La combinación de calor y humedad puede resultar incómoda, por lo que se aconseja usar ropa ligera y buscar sombra cuando sea necesario.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.