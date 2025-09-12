El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, el termómetro irá subiendo, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales del día, alrededor de las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 18% y el 43%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada en las horas más calurosas. Es recomendable que los habitantes de Montilla tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad podría llegar a los 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 29 grados a las 9 de la noche y bajando a 27 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:30 horas.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado. Se recomienda aprovechar el día, manteniendo siempre precauciones ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.