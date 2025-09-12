El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas y bajando a 23 grados a la 01:00.

Durante la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 22 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 39%. Esto generará una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre. A medida que el día avance, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un pico de 34 grados a las 17:00 horas. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, aportará un alivio en las horas más cálidas, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Martos disfruten de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá mostrando un aspecto mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 27 grados a las 23:00 horas. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 20:28, lo que brindará a los habitantes de Martos una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo mayormente despejado que invitan a aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.