El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Marchena se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en condiciones de poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a las 2 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 37 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 16% y el 54%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. A lo largo del día, la humedad se mantendrá relativamente baja, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el calor se sienta más intenso.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 14 km/h hacia el final de la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. La dirección del viento variará, predominando del noreste y del sur a lo largo de la jornada.

No se anticipan precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los residentes de Marchena podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos sociales. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia las 10 de la noche. El cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:33. En resumen, el día de hoy en Marchena se caracterizará por un tiempo cálido, seco y mayormente soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.