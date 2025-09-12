El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 24 grados a media tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% y aumentando gradualmente hasta un 64% en las horas más cálidas del día. Esto puede generar una sensación de calor, especialmente durante las horas centrales, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 36 grados . Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento alcance rachas de hasta 26 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor intenso. Este viento, aunque moderado, será un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que puede generar una sensación térmica más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:36. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 30 grados hacia la tarde y bajando a 28 grados en las horas nocturnas. La humedad también disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más fresco y cómodo para la noche.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy se caracteriza por un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas que alcanzarán su máximo en la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor, los residentes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.