El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 26 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 31% y aumentando gradualmente hasta un 34% en las horas más cálidas del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, pero en general, el tiempo se mantendrá cómodo para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de sus planes sin preocupaciones.

El viento soplará del norte a una velocidad de entre 10 y 14 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable, especialmente durante las horas de mayor calor. A medida que el día avance, la velocidad del viento podría variar, pero se mantendrá en niveles que no afectarán la comodidad general. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 20 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor que se espera.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que alcancen su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 36 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 35 grados a las 7 de la tarde. La noche se presentará con un cielo despejado y temperaturas que rondarán los 30 grados, lo que sugiere que será una velada cálida y agradable.

El ocaso se producirá a las 20:35, marcando el final de un día soleado y cálido. Los habitantes de Mairena del Alcor podrán disfrutar de una noche estrellada, ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares. En resumen, el tiempo de hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.