El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Lucena se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá en su mayoría despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 20 grados a media mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 34 grados en las horas centrales de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 20% y el 43%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada, especialmente durante las horas más calurosas. La combinación de calor y baja humedad puede resultar en un ambiente seco, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 29 km/h. Esto proporcionará un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro, ideal para actividades al aire libre como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en alguna de las terrazas de Lucena. La puesta de sol está prevista para las 20:30 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy se caracteriza por un día cálido, despejado y sin lluvias, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvide hidratarse y protegerse del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.