El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde y bajando gradualmente hasta los 22 grados hacia las 4 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% por la mañana y aumentando hasta un 56% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad de 14 km/h en las primeras horas, disminuyendo a 11 km/h a la 1 de la tarde. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del este y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 20 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará un alivio refrescante, especialmente en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando un máximo de 38 grados hacia las 5 de la tarde, antes de bajar a 36 grados a las 6 de la tarde. La puesta de sol está programada para las 20:34, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar en un cielo despejado.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.