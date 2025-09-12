El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 35 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 35 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 24% hacia el final de la tarde.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los residentes de Linares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia las 23:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 20:27, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea más placentera. Los habitantes de la ciudad pueden aprovechar este día soleado para salir y disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente relajarse en sus patios o parques locales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.