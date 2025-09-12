El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lebrija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la temperatura comience a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados en las horas de la madrugada.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 28 grados a las 11:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a las 00:00 horas y disminuyendo a un 19% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que el calor se sienta más intenso. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 17 km/h por la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, pero no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los cielos permanecerán despejados o poco nubosos, lo que es ideal para actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el calor.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:36 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.
En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será cálido y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para disfrutar del día de manera segura.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- El Córdoba Futsal roza la gloria ante Inter en Vista Alegre
- UGT y CCOO recorren Córdoba este miércoles en una caravana de coches para reivindicar la jornada de 37,5 horas
- El Ayuntamiento de Córdoba hará una escultura del rey Fernando III en el Campo Santo de los Mártires