El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 21 y 37 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la temperatura comience a elevarse rápidamente. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 23 grados, descendiendo ligeramente a 22 grados en las horas de la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 28 grados a las 11:00 horas, y continúe aumentando hasta llegar a un máximo de 37 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura puede generar una sensación de calor intenso, por lo que se recomienda a los habitantes de Lebrija que tomen precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a las 00:00 horas y disminuyendo a un 19% hacia la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que el calor se sienta más intenso. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 17 km/h por la tarde. Este viento puede proporcionar algo de alivio del calor, pero no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los cielos permanecerán despejados o poco nubosos, lo que es ideal para actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta el calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 26 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada bajo las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 20:36 horas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy será cálido y mayormente despejado, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen las precauciones necesarias para disfrutar del día de manera segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.