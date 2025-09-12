El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 34 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 31% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante la tarde, cuando el calor se sienta con mayor fuerza. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, como paseos o deportes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 20:27. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, alcanzando los 29 grados a última hora, lo que hará que la velada sea cálida pero agradable.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, disfrutar de la gastronomía local en terrazas o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.