El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 26 grados , con una humedad relativa del 52%, lo que proporcionará una sensación de frescura ideal para comenzar el día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando los 24 grados a las 3 de la tarde. La humedad aumentará un poco, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 62%. Las condiciones meteorológicas son propicias para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de un día sin lluvias.

El viento soplará de dirección variable, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Este viento ligero contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día, cuando se espera que la temperatura alcance su máximo de 36 grados a las 4 de la tarde. A esta hora, la humedad relativa descenderá a un 21%, lo que ayudará a mitigar la sensación de calor.

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables, con cielos poco nubosos y temperaturas que comenzarán a descender gradualmente. A las 6 de la tarde, se anticipa que la temperatura baje a 35 grados, y para las 8 de la tarde, se espera que se sitúe en torno a los 32 grados. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo soportable.

El ocaso se producirá a las 20:35, marcando el final de un día cálido y mayormente soleado. Las temperaturas nocturnas se mantendrán en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de la noche al aire libre sin la preocupación de un tiempo adverso. En resumen, hoy será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Dos Hermanas, con un tiempo cálido, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.