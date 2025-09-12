El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 04:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 12:00 horas.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% a la medianoche y aumentando ligeramente hasta un 40% a las 09:00 horas. Este nivel de humedad es característico de la transición entre la noche y el día, y no se prevén condiciones que favorezcan la formación de precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte a una velocidad de 6 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. Para la tarde, se espera que el viento sople del sur, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.
A partir de las 14:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo, con un pronóstico de 36 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 35 grados a las 19:00 horas. La puesta de sol está prevista para las 20:32 horas, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender de manera más pronunciada.
En resumen, el día de hoy en Écija se caracterizará por un tiempo cálido y despejado, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas. La combinación de temperaturas elevadas y vientos moderados hará que la jornada sea agradable, aunque es importante estar atentos a la evolución del tiempo a medida que se acerque el otoño.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
