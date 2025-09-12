El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Coria del Río se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable y soleado. A medida que avance el día, especialmente en las horas centrales, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, con valores que podrían llegar hasta los 36 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Coria del Río tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que la combinación de altas temperaturas y viento puede generar una sensación térmica más elevada.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean disfrutar de un día en el campo o en la playa, ya que las condiciones serán perfectas para actividades recreativas. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse aún más, y las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando valores más frescos en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 20:36, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un alivio del calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.