El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 37 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo a un 16% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más cálida, especialmente durante las horas pico de calor. A medida que el sol se eleve en el cielo, la temperatura se sentirá más intensa, por lo que se recomienda a los cordobeses tomar precauciones, como usar protector solar y mantenerse hidratados.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste a una velocidad de entre 3 y 11 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h en las horas de la tarde. Este viento ligero proporcionará un alivio momentáneo del calor, aunque no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada. Durante la tarde, el viento cambiará a dirección sur, manteniendo su intensidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la ciudad como a aquellos que planeen disfrutar de un día en parques o espacios abiertos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 27 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:31. En resumen, Córdoba disfrutará de un día soleado y caluroso, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo que invitará a aprovechar al máximo las horas de luz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.