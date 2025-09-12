El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 65% en la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas de mayor calor. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación de calor no sea tan agobiante, especialmente durante las horas más calurosas. Las rachas máximas de viento se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que puede ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:36. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia la noche, lo que hará que las condiciones sean agradables para actividades nocturnas.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy será predominantemente soleado, con temperaturas cálidas y una brisa ligera que hará que el día sea perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre. No se prevén lluvias, lo que garantiza un día sin interrupciones por mal tiempo. Es un buen momento para salir, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.