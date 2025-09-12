El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cartaya, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán despejadas, alcanzando temperaturas de hasta 25 grados a las 00:00 horas, y descendiendo gradualmente hasta los 21 grados a las 04:00 horas.

Durante la tarde, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando su punto máximo a las 15:00 horas con temperaturas que podrían llegar a los 35 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 44% y el 68%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A lo largo de la tarde, se prevé que la humedad disminuya, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

El viento, que soplará principalmente del norte y noroeste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 37 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 12 y 25 km/h, lo que podría proporcionar un ligero frescor en las horas más calurosas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas podrían ser más intensas en momentos puntuales, especialmente en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados. La visibilidad será buena, y las condiciones meteorológicas en general favorecerán un día agradable para disfrutar de la naturaleza y de las actividades cotidianas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 27 grados a las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera para las 20:41 horas. En resumen, el día de hoy en Cartaya se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con temperaturas cálidas y cielos despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.