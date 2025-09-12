El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando hasta los 36 grados en las horas centrales, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 33% por la mañana y descendiendo a un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la falta de humedad excesiva podría hacer que el calor sea más tolerable para los habitantes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 21 km/h en las horas de la tarde, lo que proporcionará un alivio momentáneo del calor. Este viento suave será un aliado para quienes planeen actividades al aire libre, ya que ayudará a mitigar la sensación de calor intenso.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o eventos al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean a Carmona.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:34. La temperatura nocturna se estabilizará en torno a los 29 grados, lo que sugiere que la noche será cálida, ideal para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy será mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar al máximo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.