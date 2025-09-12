El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 26 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de calor considerable, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 21 km/h en la tarde. Esta brisa puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque se espera que en la tarde el viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:36, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar sin la interferencia de nubes.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que puede proporcionar un alivio ante el calor. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.