El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, con condiciones de cielo despejado predominando hasta la tarde.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en torno a los 25 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 34 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura se sentirá especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes de Cabra que tomen precauciones para evitar el calor excesivo, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y descendiendo a un 20% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, aunque es importante mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad aumentará, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h por la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que rodean Cabra.

En resumen, el día se perfila como uno de esos días ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para protegerse del calor. Con un cielo despejado y temperaturas cálidas, Cabra se presenta como un lugar perfecto para disfrutar de un día soleado en septiembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.