El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

Hoy, 12 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a elevarse rápidamente. A primera hora, se espera una temperatura de 24°C, que descenderá ligeramente a 23°C durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán su tendencia a la baja, alcanzando los 22°C a las 10:00 a.m. Sin embargo, a partir del mediodía, se anticipa un aumento significativo en el calor, con máximas que podrían llegar hasta los 36°C en las horas más cálidas de la tarde. Este calor se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 19% y el 74% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación térmica más intensa.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del noreste con velocidades que alcanzarán hasta los 10 km/h en las horas de la mañana. A medida que el día avance, se espera que el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 21 km/h por la tarde. Esto podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas, aunque también se recomienda a los ciudadanos mantenerse hidratados y protegerse del sol.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para aquellos que planean disfrutar de un día en el campo o realizar actividades deportivas.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante la tarde, con cielos poco nubosos y temperaturas que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche. Al caer la tarde, se espera que la temperatura baje a 34°C, y para la noche, se prevé un ambiente más fresco, con temperaturas que rondarán los 27°C.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo, pero siempre con precaución ante el calor intenso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.