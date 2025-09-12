El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se estabilicen en torno a los 24 grados entre las 02:00 y las 04:00, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

A partir de las 05:00, la temperatura se mantendrá en 23 grados, y se prevé que continúe descendiendo hasta alcanzar los 21 grados a las 07:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 33% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 65% a las 08:00, lo que puede generar una sensación de frescor en las primeras horas del día.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender nuevamente, alcanzando los 34 grados a las 14:00, y un máximo de 36 grados a las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero incremento en la humedad, que podría llegar a un 19% en las horas más cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

El viento soplará desde el norte en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 9 y 14 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste y su velocidad variará, alcanzando hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante las altas temperaturas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 32 grados a las 21:00 y 30 grados a las 22:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:36. En resumen, el día de hoy en Bormujos se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas y un cielo despejado que invitan a aprovechar al máximo el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.