El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 36 grados en las horas más cálidas de la tarde.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 29% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 49% en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas relativamente altas sugiere que será un día ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones adecuadas contra el sol.
En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación de frescura en momentos específicos.
No se anticipa precipitación durante el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente favorable para eventos al aire libre, reuniones familiares o simplemente disfrutar de un paseo por la ciudad.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando alrededor de 17 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose en el horizonte a las 20:27. La noche se presentará fresca, ideal para actividades nocturnas o simplemente para relajarse al aire libre.
En resumen, Bailén disfrutará de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se mantengan hidratados y protejan su piel del sol, aprovechando al máximo este espléndido día de septiembre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.
