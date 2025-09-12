El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 33 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas pico de temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 15 km/h, predominando desde el oeste. Este viento ayudará a mitigar un poco la sensación térmica, proporcionando un alivio ante el calor del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios públicos de la ciudad. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los hermosos paisajes que Baeza tiene para ofrecer.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 12 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:26. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con condiciones favorables y agradables para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.