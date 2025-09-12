El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Baena, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 25 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un calor notable de hasta 35 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 29% por la mañana y descendiendo hasta un 18% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será intenso, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 6 y 32 km/h, predominando de dirección oeste. Las velocidades del viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 20:29 horas. La noche se presentará fresca, ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia, los habitantes de la localidad podrán aprovechar al máximo este día soleado. Se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.