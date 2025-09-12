El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 12 de septiembre

El día de hoy, 12 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 19 grados a las 05:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados a las 02:00 y 23 grados a las 01:00.

Durante la tarde, el calor se intensificará, alcanzando su punto máximo con temperaturas que llegarán a los 36 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 31% y el 54%, lo que podría generar una sensación térmica algo más elevada. Sin embargo, la brisa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h, ofrecerá un alivio en las horas más calurosas del día.

A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos, deportes al aire libre o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

En cuanto a la dirección del viento, se espera que sople predominantemente del oeste y suroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 29 km/h en las horas pico. Esto podría generar un ambiente fresco en las primeras horas de la mañana y al atardecer, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 20:29, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, Andújar vivirá un día de clima cálido y despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-11T21:02:12.